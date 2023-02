Luisito Caycho estuvo como invitado especial en el programa de Magaly Medina, donde confesó los momentos complicados que vivió cuando recién se mudó a España hace cinco años atrás. Sin embargo, ahora la expareja de Lucía de la Cruz muestra orgulloso su título como chef en comida Mediterránea.

“Acá está para que veas que no soy floro”, comenzó diciendo ‘El Chamaco’, mostrándole a la popular ‘Urraca’ su título virtual en su teléfono móvil.

En ese sentido, la figura de ATV no pudo evitar mostrar su asombro con dicho hecho y solo atinó a reconocer el esfuerzo de Luisito Caycho. “Oye sí, es su título. Tengo que decirlo, estoy asombrada. De pirañita a chef titulado. Está bien, me da gusto por ti. Me siento orgullosa, como si lo hubiéramos parido acá”, dijo entre risas la conductora de espectáculos.

Frente a ello, Caycho afirmó que el camino no fue fácil, pero que siempre tuvo en claro que tenía que superarse como persona. “Es que la necesidad hace aprender, uno tiene que estudiar. Tú monstruo salió adelante. Estoy contento, feliz. Son 5 años que no regreso al Perú y me siento bendecido”, expresó.

