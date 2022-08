Otro escándalo más. La cantante criolla es denunciada por sus dos coristas, quienes la acusan de haberlas llevado con ella a su gira por España y luego dejarlas solas al no comprarles sus pasajes de retorno al finalizar la gira a la que fueron por dinero y regresarán sin él, en caso encuentren una forma de volver.

Milagros Fernández es la excuñada y corista de Lucía de la Cruz, quien junto a Julia Molina, decidieron denunciar que están desde el 2 de julio en España gracias a la cantante criolla, pero no pueden regresar, ya que no las contrataron bajo la mesa y no pueden reclamar sus boletos de retorno a Perú.

Julia Molina es la corista que la habría pasado peor, ya que al llegar a España con Lucía, se enteró de que ella no trabajaría durante la gira: “Mami ¿cómo vas a hacerme eso? Si tú me pagas menos que todos”, fue como intentó ablandar el corazón de la criolla, quien le respondió: “Lo siento, no puedo, no te puedo dar trabajo”.

Actualmente, solo una de ellas tiene un boleto de regreso para el 26 de agosto, mientras el futuro de la otra es incierto, ya que ninguna tiene dinero para sobrevivir, ante ello y al ser abordada por los ‘urracos’, Lucía respondió: “Yo soy Lucía de la Cruz, soy del Perú y ella es simplemente mi corista”.

