No todo era como lo pintaban. Yessenia Villanueva mostró en el programa de Magaly Medina que llevaba una vida próspera en Estados Unidos, pero todo era ficción, ya que ahora que se encuentra literalmente en la calle, comenzó a contar los abusos a los que fue sometida por su familia.

“Piénsenlo dos veces antes de venir, hasta las cosas de mi nietecita las han botado, ya saben, si no tienen dinero te botan así”, fue este el mensaje que preocupó a Magaly Medina, quien se conectó vía internet con Yessenia Villanueva, para que le cuente qué era lo que estaba pasando.

La última hija de ‘Melcochita’, afirmó que calló todo por no hacerle daño a su papá: “Es triste que porque ser hija de Melcochita tener que callarme para no hacerle daño a él”.

A pocos días de cumplir un mes en EE. UU, Yessenia fue desalojada del lugar donde vivía, que era, según comentó. Una parte de la sala que alquilaba por 700 dólares, pero al quedarse sin trabajo, y no poder pagarle a su sobrina, la botaron con todas sus cosas: “Hasta tres días no comí Magaly con mi hijo (llora)”.

El problema con su familia habría sido por una maleta que tenía que traer ‘Melcochita’: “no sé qué se me da por abrir la maleta y había sacado toda la ropa que yo compré y había ropa vieja que le iban a mandar a Montserrat, mi papá se puso nervioso, me tiró una cachetada, me mentó la madre me dijo que soy una vaga”.

