Se lo tenían bien guardadito. El sueño americano resultó ser una pesadilla para Yessenia Villanueva quien lleva casi un mes en Estados Unidos a donde llegó por un préstamo que le hizo su papá, ‘Melcochita’, pero no todo era color de rosa y ahora ella ya en la calle y peleada con su familia, cuenta toda la verdad.

A diferencia de lo que mostró en el programa de Magaly Medina, Yessenia no la pasaba nada bien, ya que se quedó sin trabajo a los pocos días de llegar a Estados Unidos y estaba alquilando un espacio en la sala de su sobrina, del que fue desalojada al no poder pagar los 700 dólares mensuales.

El problema con su familia comenzó por un engaño: “Compro esas cositas y me dice oye esa maleta es muy grande, pero yo le dije que me iba a pagar, no sé qué se me da por abrir la maleta y había sacado toda la ropa que yo compré y había ropa vieja que le iban a mandar a Montserrat, mi papá se puso nervioso, me tiró una cachetada, me mentó la madre me dijo que soy una vaga”

Luego de esa escena, Yessenia se habría desmayado y según contó ella, ‘Melcochita’ la dejó en la calle inconsciente y se subió a su taxi sin importarle más, pero el taxista la auxilió.

