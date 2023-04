Jossmery Toledo se encuentra en el ojo de la tormenta pública luego de haber sido ampayada en dos ocasiones con Paolo Hurtado, quien le habría sido infiel a su esposa Rosa Fuentes, con quien además tiene tres hijos. Y es que la expolicía ha sido fuertemente criticada en redes sociales y hasta tildada como “la amante”.

En ese sentido, durante la última edición de “Amor y Fuego”, Rodrigo González, soltó algunos detalles que el público habría desconocido hasta el momento sobre la relación entre el futbolista y la modelo.

Todo se dio cuando el conductor del programa de espectáculos se encontraba comentando el caso de Gabriela Rodríguez, la reportera de “La banda del Chino”, quien habría tenido un romance con un cantante casado.

“A mí Rosa me ha contado unas cosas, la esposa de Paolo Hurtado. Jossmery (Toledo) dice que no sabía, que no conocía y pone sus publicaciones de ‘Cuando se sepa la verdad...’”, comenzó diciendo el popular ’Peluchín’.

Fue en ese instante, que González le consultó a Rosa cómo es que Jossmery Toledo no sabía de su existencia, a lo que la aún esposa del ‘Caballito’ Hurtado señaló que sería porque la tiene bloqueada en redes sociales.

“¿Pero sabes qué? Dice que no sabía de la existencia de Rosa, pero la tenía bloqueada. ¿Por qué tienes bloqueada a la esposa de tu ‘trampa’? ¿Acaso no sabes que existe? Ya pues Jossmery, las cosas que uno se sigue enterando” , cuestionó la figura de Willax TV.

