Rodrigo González tuvo una contundente opinión sobre la periodista Úrsula Castrat, quien hace poco se presentó en el set de ‘Magaly TV La Firme’ tras hacerse viral en TikTok. Para el popular ‘Peluchín’, la joven de 30 años de edad solo estaría ‘buscando fama’ al revelar conversaciones privadas de WhatsApp con Jaime Chincha.

Como se sabe, Castrat se presentó el lunes 1 de mayo de 2023 ante Magaly Medina para contar detalles de su supuesto romance con el expresentador de Canal N. Rodrigo González la tildó de “oportunista” y “despechada” al exponer pantallazos que corresponden al ámbito privado.

“ Me parece de una bajeza sin nombre que una persona se sienta en la libertad de poder fluir delante de la persona que te gusta y que la otra esté ‘tirando pantallazos’ (...) y algún día me voy a sentar en un show con todas estas pruebas que estoy acumulando para que, si me haces algo o me quedo despechada, te voy a destruir y te voy a atacar por todos los flancos”, comentó ‘Peluchín’ sobre la actitud de Úrsula Castrat.

“Falta de amor propio”

El presentador de ‘Amor y Fuego’ consideró que la joven solo busca notoriedad en los medios de comunicación y redes sociales

“Una persona que va guardando ese tipo de cosas para algún día destruirte y con eso pensar que se está reivindicando a sí misma, me parece patético, de una falta de amor propio y de un despecho que pocas veces he visto”.

Rodrigo cree firmemente que Úrsula Castrat solo está en busca de notoriedad “ y en mi opinión es una buscafama”.

“Voy a acumular pantallazos y algún día lo voy a hacer en tu contra, ¿hay algo más vil, más miserable, más bajo que eso?”, sentenció.

