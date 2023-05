La conocida vidente mexicana ‘Mhoni’ lanzó una fatal predicción para la cantante Shakira , quien abandonó España y se mudó a Miami (Estados Unidos) con sus dos hijos, Milan Piqué, que actualmente tiene 9 años, y Sasha Piqué, de tan solo 11 años.

La tarotista dio una reveladora entrevista al programa ‘El Heraldo Televisión’ de México, donde anunció que “se viene lo peor para Shakira” ya que - según sus predicciones - Gerard Piqué no está satisfecho con el acuerdo sobre la custodia de sus hijos.

“Se vienen cuestiones legales, las peores nunca antes vistas. Piqué, el papá y todo el círculo de ellos demandarán a Shakira para quitarle a los hijos, porque dicen que ella quiere empezar gira y no es lo suficiente mamá para ellos. Qué triste para Shakira”, manifestó la cubana.

Empieza demanda legal para Shakira

Mhoni Vidente aseguró que Piqué le hará la “revancha” a Shakira por todas las canciones que le dedicó la colombiana, donde lo deja por lo suelos tras una presunta infidelidad con Clara Chía. A esto se suma que el exfutbolista recién sufrirá la ausencia de sus dos hijos.

“Piqué no se había dado cuenta hasta que los niños salieron de España, de cuánto los iba a extrañar” , añadió.

A Shakira le están haciendo brujería

De otro lado, la astróloga, comentó que la madre de Piqué, doña Montserrat Bernabéu, estaría detrás de una presunta brujería a la intérprete de ‘Te felicito’.

“Shakira e tiene que cuidar de situaciones críticas con mala vibra. La que está enterrada en el panteón es Shakira, hay suegros y suegras que Dios santo. Shakira lamentablemente está sufriendo de una brujería muy fuerte, que no la deja en paz”, comentó la astróloga cubana.

“La mamá le está metiendo ideas a Piqué para que le quite a sus hijos, ella no quiere a los niños porque Clara Chía no los quiere. La suegra le está diciendo que pelee a los niños, que por qué se los llevó de España, son españoles y ella no”, sostuvo Mhoni Vidente.

