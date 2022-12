Marisol Crousillat, exproductora del reality Combate, estuvo en el canal de YouTube ‘Com FM’ de Fabianne Hayashida y Mario Irivarren. La “Reina madre” confesó cómo era lidiar con algunos de los integrantes del fenecido programa de ATV.

En la conversación, Crousillat reveló la razón por la que sacó a Micheille Soifer de Combate, además contó que fue muy difícil trabajar con los hermanos Bruno y Fabio Agostini.

¿Qué dijo Marisol Crousillat sobre Micheille Soifer?

“Con Michelle era terrible. Hablar con Michelle era reunirnos en otro lado, juntarnos con la mamá. Al final te decía que sí, salvo que no tuviera la plata que ella quería. Cuando era negociación, era más difícil”, señaló Crousillat en un inicio.

“Yo a Michelle la saqué porque le tiró una cachetada a Miguel Arce delante mío. Yo estaba hablando con Miguel Arce y vino, se paró delante mío y le tiró una cachetada. Lo peor fue que yo la llamaba y nunca dio vuelta y como si nada se fue a su casa”, agregó.

Asimismo, Marisol Crousillat señaló que uno de los familiares de la interprete de la “Nena” se comunicó con ella para intentar resolver los problemas.

“Yo me acuerdo perfecto que llamó la mamá o el papa y yo dije: no se preocupe ya no va a volver, que ni se gaste. No vuelve porque si empezamos a tolerar esas cosas hubiéramos durado mucho menos” , sentenció.