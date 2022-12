Lucía de la cruz volvió a arremeter contra la salsera Brunella Torpoco. En esta ocasión, la cantante criolla cuestionó el talento de la salsera y le recomendó que tome algunas clases de canto. La interprete de “Mal paso” no perdona a la “ronquita de la salsa” por presuntamente haberla ignorado cuando coincidieron en un evento.

En una entrevista con La República, De la Cruz afiló su lengua contra Torpoco, a quién llamó desafinada e, incluso la comparó con otras artistas de la salsa.

¿Qué dijo Lucía de la Cruz sobre Brunella Torpoco?

“La señorita tiene que pensar que de la noche a la mañana no nace una estrella. Las estrellas solo están en el cielo. Está mal orientada. Nosotras somos artistas que salimos de abajo, del pueblo, y tenemos que tener principios. Ahora hace como que no me conoce. Le aconsejaría unas clases de canto también porque es desafinada”, declaró Lucía para referido medio.

“Si escuchan a una artista como Yahaira, Daniela, y luego a Brunella, se darán cuenta de que no sabe cantar a capela. Hay algunas (canciones) que le salen bien, pero debe sentarse a aprender. Yo pongo a Yahaira con Brunella y les aseguro que Yahaira no desafina como Brunella”, arremetió.