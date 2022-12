Gisela Valcárcel, la reina de la televisión, se abrió emocionalmente en una entrevista para el canal de YouTube de la periodista Verónica Linares. La “Señito” comentó el tipo de relación que tenía con Ethel Pozo cuando ella era pequeña y es que, la rubia reveló que fue muy estricta y exigente con su hija, lo que provocó muchos conflictos entre ambas.

En la conversación, la conductora de “El Gran Show” habló sobre las dificultades que tuvo al criar a su hija y confesó que la conductora de América Hoy amenazó con escaparse de casa a los 18 años por los conflictos entre ellas.

¿Por qué Ethel Pozo quiso huir de la casa de Gisela Valcárcel?

“He llegado a romper un cuaderno en julio, no existe más, y lo hizo de nuevo de abril acá. Un día no aguantó más, me dijo ‘yo me quiero ir’, le dije que cuando tenga 18 años y un día”, señaló Gisela Valcárcel.

“Cuando la castigas o rompes los cuadernos, te rompe el alma. Pero hay una visión, y la visión mía no era agradarle a Ethel. Yo quería verla como la veo” , agregó.

En otro momento, Gisela Valcárcel contó que ella y Ethel Pozo limaron asperezas y ahora viven una nueva etapa. “A los 18 años y un poquito más, nos sentamos en la terraza y me dijo: ‘Mami, te amo y me encanta vivir contigo”. Y yo supe que la adolescencia había terminado y empezábamos otra etapa. A los 18 años, ella podía elegir irse o quedarse, pero mientras se quedaba en mi casa era mis reglas”.

Como se sabe, Pozo Valcárcel dejó la casa de Gisela Valcárcel a los 24 años, tras casarse con el fotógrafo Fernando Garabán, con quien tuvo dos niñas: Doménica y Luana.