Gisela Valcárcel habló con Verónica Linares de diversos temas en una entrevista exclusiva para el canal de la periodista en YouTube. La “Señito” se refirió a sus inicios de la TV, su rivalidad con Tula Rodríguez y sobre la boda de Ethel Pozo y Julián Alexander.

En la conversación con la conductora de América Noticias, la rubia animador habló sobre relación con su yerno. Además confesó que le pareció sorpresivo la decisión de Ethel de contraer matrimonio con el hermano de Michelle Alexander a solo seis meses de iniciar su relación.

¿Qué dijo Gisela Valcárcel sobre boda de Ethel Pozo y Julián Alexander?

“Me sorprendió que tan rápido hayan decidido casarse, pero cuando la vi a Ethel vi que estaba bien, Doménica y Luana estaban bien, todos bien (...) Yo no los veo porque soy absolutamente respetuosa de que las parejas tengan su vida, yo no iría a la casa de Ethel si no me avisan, no hay forma de que yo vaya a su casa, nunca he entrado a su casa sin que ella este presente” , indicó Gisela Valcárcel.

“Lo amo a Julián, me encanta, no lo he visto todo lo que lo quiero ver porque claro están casados y yo los visito una vez a la semana. Es muy bueno, muy gentil, un gran hijo, la relación que tiene con su mamá es hermosa entonces a mí me encanta Julián”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR