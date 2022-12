Ethel Pozo, conductora de América Hoy, brindó una entrevista para contar lo feliz que se siente por cerrar un gran año 2022. La hija de Gisela Valcárcel está atravesando un gran momento profesional y sentimental tras contraer matrimonio con el ‘amor de su vida’, el productor Julián Alexander, con quien espera convertirse en madre en un futuro cercano. Como se sabe, la presentadora de 42 años tiene dos hijas: Doménica y Luana, fruto de su relación con Fernando Garabán.

Ethel Pozo expresó su ilusión de tener un hijo con su flamante esposo, con quien se casó en septiembre de este año en una ceremonia a la que asistieron figuras del mundo de la televisión y que tuvo lugar en un fundo de Pachacamac.

¿Por qué Ethel Pozo no puede quedar embarazada de su esposo Julián Alexander?

“Agrandar la familia, como siempre lo he comentado, es una tema que escapa de nosotros, porque, nos encantaría, pero hay un tema de edad, voy a cumplir 42 años, así que, si Dios quiere, agrandaríamos la familia, cada vez más converso con mujeres que quedan embarazadas naturalmente o con tratamiento, pero creo que eso siempre depende de Dios”, comentó Ethel Pozo.

“El deseo por parte de nosotros está, pero depende del destino, de Dios. Ahora, si esto nos pasa, sería maravilloso en nuestra vida y, si no, tenemos muchas otras metas, tenemos tres hijos entre los dos, estamos ya con la familia grande, así que estamos contentos”, agregó.

“Este 2023 voy a enfocarme en la actuación y en seguir creciendo en ‘América Hoy’”

“Laboralmente hablando, tengo muchos sueños por cumplir, en enero voy a empezar un taller de actuación porque una de mis pasiones es actuar y, si bien, he tenido participaciones esporádicas a lo largo de los años, no he podido concretar algo más sostenido en el tiempo. Este 2023 voy a enfocarme en la actuación y en seguir creciendo en “América Hoy” , y, también, en seguir con las redes sociales. Este 2023 será un año de mucho trabajo”, señaló sobre sus futuros planes en la TV.

