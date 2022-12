A vísperas de la Navidad, Gisela Valcárcel hizo un cruel comentario durante una chocolatada para niños en San Juan de Lurigancho. La “Señito” rompió las ilusiones de los pequeños al revelarles que Papá Noel no existe.

“ Hoy venimos a decirle a ustedes, Feliz Navidad. La Navidad a veces se usa de pretexto a Papá Noel, pero si saben que Papá Noel no existe, ¿no? (…) Aquí sí saben la verdad, Papá Noel no existe, es algo creado, no estamos en desacuerdo, está muy bien porque nos alegra” , dijo la rubia en ese entonces.

¿Qué le respondió Papá Noel a Gisela Valcárcel?

El mítico hombre de rojo y blanco no se quedó callado y le respondió con todo a Gisela Valcárcel, quien recibió cientos de críticas en redes sociales.

“Gisela no existe” , fue el contundente mensaje que le mandó Santa Claus a a la conductora de “El Gran Show”.

El video fue compartido por Rodrigo González en su cuenta de Instagram donde aprovechó para burlarse de la madre de Ethel Pozo.

Fotos y Video: (Instagram/@rodgonzalez, @giselavalcarcelperu)

TE PUEDE INTERESAR