Tras anunciar su gira “Camilo Worldwide Tour 2026”, con fechas confirmadas en Europa, México y Estados Unidos, el artista continúa ampliando su recorrido internacional.

En los últimos días, su equipo en Miami adelantó que la gira también incluiría presentaciones en Latinoamérica, incluyendo a Perú como una parada oficial para el seis veces ganador del Latin GRAMMY.

Como parte de este tour, el artista suma dos presentaciones en el país: el 8 de noviembre en Arequipa, en el Jardín de la Cerveza, y el 10 de noviembre en Lima, en Multiespacio Costa 21, donde promete un espectáculo a la altura de su proyección global.

El artista, reconocido por éxitos como “Índigo”, “Desconocidos”, “Vida de Rico” y “Tutu”, regresará al país en uno de los reencuentros más esperados por el público. Su retorno responde a la alta demanda tanto en plataformas digitales como en sus presentaciones en vivo, donde convoca a miles de seguidores en cada ciudad, a los que el artista llama cariñosamente “La Tribu”.

Durante estos conciertos, el público también podrá escuchar adelantos de su próximo material discográfico, correspondiente a su quinto álbum de estudio, previsto para estrenarse este año.

Camilo ha colaborado con diversos artistas entre los que se cuentan Camila Cabello, Pablo Alborán, Alejandro Sanz, Kapo, Kany García, Ricardo Montaner, Evaluna, Los Ángeles Azules, Morat, Myke Towers y Pedro Capó, entre muchos otros.

El colombiano posee más de 121 millones de seguidores globales, más de 25.000 millones de reproducciones y 21,9 millones de oyentes mensuales en Spotify.

La venta general de entradas ya está disponible por la web de Teleticket.