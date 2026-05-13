El regreso de Mon Laferte a Lima continúa generando gran expectativa. Tras anunciarse un rotundo sold out en tiempo récord, y ante la alta demanda del público, se habilitó una nueva zona, cuyas entradas están por agotarse, confirmando la emoción de sus fans por este esperado concierto del próximo sábado 23 de mayo en el Multiespacio Costa 21.

La respuesta del público ha sido inmediata desde el anuncio de su visita, confirmando la vigencia, popularidad y profunda conexión emocional que la artista mantiene con sus seguidores en el Perú.

Este esperado show no solo reafirma su lugar como una de las voces más influyentes de la música latinoamericana, sino también como una de las artistas internacionales con mayor convocatoria en el país.

La gira “Femme Fatale” forma parte del lanzamiento de su más reciente álbum de estudio, una producción de 14 canciones donde el pop alternativo y el jazz se fusionan en un universo sonoro oscuro, sofisticado y profundamente poético. En este proyecto, la cantante explora una faceta más intensa y elegante, construyendo una narrativa que combina vulnerabilidad, poder y una estética marcada por lo experimental.

El show en Lima promete ser una experiencia única, donde el público podrá disfrutar en vivo de temas como “Química Mayor”, “Tormento” y “Veracruz”, además de clásicos infaltables como “Amárrame”, “Tu falta de querer” y “Mi buen amor”. Últimas entradas disponibles en zona Tribuna Lateral Oriente.

Asimismo, en Arequipa también quedan pocas entradas para el concierto que se realizará este domingo 24 de mayo en el Jardín de la Cerveza, como parte de esta misma gira internacional. Dos ciudades, dos noches y una misma emoción: el reencuentro con Mon Laferte en uno de los momentos más potentes de su carrera.