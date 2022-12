Gisela Valcárcel, conductora de “El Gran Show”, estuvo en el programa de YouTube de la periodista Verónica Linares. Allí se le consultó por su supuesta rivalidad con Tula Rodríguez en América TV. Como se sabe, la “Peludita” fue acusada de ser la manzana de la discordia en el matrimonio de la rubia y el exgerente de Latina TV, Javier Carmona.

En una reveladora entrevista, la “Señito” habló sobre el supuesto veto a Tula Rodríguez. La madre de Ethel Pozo aclaró estas especulaciones que se comentan desde hace varios años en los pasillos de las instalaciones de Pachacamac.

¿Qué dijo Gisela Valcárcel sobre Tula Rodríguez?

“Hay que romper algunos mitos, por ejemplo, que no querías que Tula Rodríguez trabaje en América TV” , le preguntó Verónica Linares. Ante ello, Gisela respondió: “¿Qué?”

“Cuando yo pasé de Panamericana a América, un día me dicen ‘vas a salir por otro lado’. Yo hacía mi programa en un estudio que estaba en un piso de arriba (del canal) y le digo a la persona ‘¿por qué?’ y me dice ‘tú sígueme, sé lo que te digo’. Y salí por una escalera por atrás. Y lo que había pasado es que habían contratado a Tula y querían evitar (un encuentro)”, agregó.

Sin embargo, Gisela Valcárcel reconoció que sí le pareció incómodo tener que cruzarse cara a cara con Tula Rodríguez tras su separación de Javier Carmona.

“Sin duda, yo no he dicho lo que tú me preguntaste. Nunca lo dije. Que no me gustó, bueno, no sé a cuántas personas les gustaría, poco tiempo después, mirar a quien está con tu esposo. Eso me pasó a mí como a cualquiera, pero yo no tengo ni medio rencor ni nunca dije que no entre. Eso ya pasó y es historia antigua. Hasta ahora no me la he encontrado ”, dijo.