¿Es algo de familia? Primero fue Gisela Valcárcel la que le dijo a unos niños que Papá Noel no existe, y ahora Ethel Pozo sorprendió a todos los televidentes de “América Hoy” al contar que nunca les ha dado regalos a sus hijas en Navidad, puesto a que ella celebra el nacimiento del niño Jesús.

“Yo nunca he comprado regalos en Navidad. Jamás le he dado regalo a mis hijas porque la Navidad en mi casa siempre ha sido la llegada del niño Jesús, recibo a mi familia y cocino como dos días, pero no le compró regalo a nadie”, dijo Pozo ante el asombro de sus compañeros.

Usuarios bautizan a Gisela Valcárcel y Ethel Pozo como las “Grinch” de la Navidad

De inmediato, las redes sociales explotaron y se burlaron de Gisela y su heredera. “Grinch y tumba la fiesta igual que la madre”. “Puro cuento vendieron estos años cuando posaron celebrando la Navidad”. “Una fariselada más”, fueron algunos de los comentarios.

Cabe mencionar que diferentes medios extranjeros han criticado duramente a Gisela Valcárcel por atreverse a decir que Papá Noel no existe frente a niños que no son sus hijos durante una chocolatada en el distrito de San Juan de Lurigancho.

“Mujer sin corazón revela a cientos de niños que Santa Claus no existe en evento de beneficencia” , tituló el medio mexicano Okchicas.

TE PUEDE INTERESAR