Hace algunos días, la conductora Gisela Valcárcel generó la indignación de los peruanos por tomarse atribuciones que no le correspondían al decir frente a un grupo de niños que Papá Noel no existía. La ‘señito’ no solo no pidió disculpas, sino que se burló de sus palabras en su programa de televisión.

Ahora, esta noticia se ha difundido en medios extranjeros, en los que han criticado duramente a Gisela Valcárcel por atreverse a decir que Papá Noel no existe frente a niños que no son sus hijos durante una chocolatada en el distrito de San Juan de Lurigancho.

“Mujer sin corazón revela a cientos de niños que Santa Claus no existe en evento de beneficencia”, tituló el medio mexicano Okchicas, el cual explicó todo lo que ocurrió en dicha chocolatada.

Fuente: captura Okchicas

“Es por eso que cuando un adulto mata de golpe la magia, al confesarles a los niños que todo el encanto de la Navidad no existe y que en realidad son los padres quienes se encargan de todo, se considera una crueldad”, señaló el medio de prensa al inicio de la nota.

Fuente: captura Okchicas

En Instarandula, el periodista Samuel Suárez se burló de las noticias sobre Gisela Valcárcel en otros países. “Mira, Samu, hasta en las páginas mexicanas salió la Grinch”, le dijo una usuaria. “Jajaja, mujer sin corazón, se pasaron de fríos”, comentó el periodista.

Foto: Instarandula

