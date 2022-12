La conductora de televisión Tula Rodríguez reveló que viajó a Miami, Estados Unidos, con su hija Valentina. Sin embargo, les tocó vivir las bajas temperaturas que se están presentando en ese país. “Para todos los que me han preguntado dónde viajaste, dónde estás por Navidad, les cuento que me vine a Miami y hay una helada y me estoy congelando. Valentina, no tenemos ropa de invierno, hemos ido a un mall, estamos a 10 grados, a buscar algo de abrigo y no hay. No puedo creer, solamente tengo short y vestido, dicen que en Orlando hay nieve, ha habido una helada después de 30 años y sí, me estoy congelando, no tengo nada de invierno, así estamos pasando nuestra Navidad. Feliz Navidad, vamos a buscar, todo (está) cerrado, no hay nada abierto, no sé, no sé cómo voy a hacer para conseguir ropa de invierno”, contó Tula. “Estamos a 10 grados!!! Me pelo de frío”, escribió en Instagram Stories. Fuente: Instagram @tulaperu