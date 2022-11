Nuevamente lo reafirmó. Lucía de la Cruz estuvo como invitada en el set de “Magaly TV, la firme” para aclarar la polémica que se creó a raíz de sus comentarios sobre la golpiza que recibió Dalia Durán por parte de John Kelvin. Sin embargo, la criolla aprovechó la situación para contar detalles sobre su exrelación con Lusito Caycho.

Todo se dio cuando cuando la cantante puso como ejemplo la agresión que habría sufrido a manos del ‘Chamaco’ cuando estuvieron casados. En ese momento, Lucía confesó que fue ella la que siempre se encargó de los gastos dentro de su matrimonio.

“Yo te voy a contar una historia y se la voy a contar al mundo entero. Yo me casé con Luis Caycho y cuando él me empujó, dije mañana me divorcio, porque hoy me estás empujando y mañana me puedes matar. Yo no estoy para aguantar a nadie. Al margen de que yo lo mantenía, porque él no estaba trabajando”, comenzó diciendo.

“Claro, eso lo sabíamos. Lo mantenías, era 20 años menor que tú”, agregó Magaly Medina. Ante eso, la criolla aclaró y explicó que Luisito está trabajando duro y parejo en España. “Eso no tiene nada que ver Magaly, pero ahora tiene sus papeles españoles y tiene su local, su restaurante en Barcelona”, señaló.

