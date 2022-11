Lucía de la Cruz estuvo de invitada especial en el programa de Magaly Medina, luego de ser fuertemente criticada por celebrar la excarcelación de John Kelvin, quien estuvo más de un año preso por haber violentado física y psicológicamente a su aún esposa, Dalia Durán.

Y es que recordemos que la criolla sorprendió a propios y extraños al sacar cara por el cumbiambero y no por la cubana, motivo por el que Dalia decidió enlazarse por llamada para aclarar algunos puntos sobre su matrimonio con el cantante.

“Respeto como cantante a la señora Lucía. Ella dice que no me conoce, pero el día que fallece su mamá, yo estuve presente con John en el velorio de su mamá, estuve en la casa de Chorrillos, fui de muy buena fe, de buen corazón”, comenzó diciendo la rubia. Sin embargo, Lucía aludió que no se acordaba de su presencia debido a que estuvo “con pastillas encima”.

Por otro lado, Dalia Durán aseguró que en varias oportunidades han coincidido y conversado con la cantante criolla. En ese momento, la popular ‘Urraca’ intervino y le pidió a la cubana que no se justifique ante la artista. “No tienes por qué explicar que sí te conoce, así seas una desconocida, tiene que ser solidaria porque tú fuiste violentada”, dijo la periodista.

Por su parte, Lucía de la Cruz continuó haciéndose la desentendida frente a las palabras de Dalia y recordó que John Kelvin habría tenido dos parejas cubanas y rubias.

