Alfredo Benavides , hermano del actor Jorge Benavides “JB”, estuvo en el set de ‘Magaly TV La Firme’ en la noche 03 de mayo de 2023. El comediante habló por primera vez de sus sentimientos hacia Gabriela Serpa y le planteó tener una “relación abierta”, es decir, sin compromiso.

Ambos conversaron con la ‘Urraca’ sobre los ‘juegos de seducción’ que protagonizan sábado a sábado en el programa cómico. Hace poco, el popular ‘Niño Alfredito’ le hizo una escena de celos en un sketch del programa, provocando la ira de la modelo: “ No me tienes que reclamar nada porque tú y yo no tenemos nada. No me has formalizado, por lo que yo puedo hacer con mi vida lo que se me da la gana”.

Gabriela Serpa le confesó a Magaly que ella también cela a Benavides, y que sí estaría dispuesta a tener una relación amorosa con él. “Él dice que no es fácil, pero a las otras chicas, a ‘Pachi’ sí les coqueteas. Si me calienta la oreja a mi y luego va a la otra y a la otra (tengo celos)”, comentó la actriz.

Alfredo Benavides ‘rechaza’ a Gabriela Serpa

Alfredo Benavides fue consultado si tendría un romance oficial con Gabriela Serpa, pero luego de dudar por unos segundos, comentó que prefiere tener una “relación abierta”.

“Creo que soy poliamoroso. la verdad es que soy poliamoroso. Los tiempos han cambiado”, comentó.

Sin embargo, cuando Magaly Medina le increpó por no ‘oficializar’ a Gabriela Serpa y llamarlo “desubicado”, Benavides confesó por qué no quiere una relación ‘formal’.

“Yo ahora no tengo nada, estoy tranquilo en mi casa. Para decir la verdad, me muero de miedo. Horrible, lo peor que me puede pasar en mi vida es terminar una relación, me destrozo, me voy al cacho. Entonces déjenme trabajar mis miedos, y mientras trabajo mis miedos, (tengamos) una relación abierta” , comentó, desatando la indignación de Serpa.

Gabriela respondió que no está de acuerdo y dijo que seguirá los consejos de Magaly, quien lo tildó de “inmaduro”.

TE PUEDE INTERESAR