Se cansó de especulaciones e indirectas que no confirman ni descartan nada. Magaly Medina decidió revelar la verdad sobre la relación entre Alfredo Benavides y Gabriela Serpa y los invitó a su set para interrogarlos y hacerlos soltar la verdad.

Ante la sorpresa de Magaly Medina, Gabriela Serpa reveló los motivos por los que estaría enamorada de Alfredo Benavides: “Es un gordito simpaticón, a veces no es necesario tener un cuerpo o ser muy guapo, porque a veces con el tiempo el cuerpo se deforma”.

Quien no se sorprendió y ni se inmoló fue Alfredo Benavides, quien afirmó estar en su “mejor momento” y añadió que desea seguir soltero, pero la belleza de Gabriella no le es indiferente: “Yo la conozco a Gaby desde que ella está en Bienvenida la tarde, tengo 51 años y claro que me gusta, cómo no me va a gustar, sería loco para que no me guste”.

Luego de verse cercado por Gabriela y Magaly, Alfredo Benavides aclaró que le interesaría tener una relación abierta con la modelo: “Creo que soy poliamor”, recibiendo la negativa de la Serpa y mandó su ultimátum: “Yo me voy a aburrir también, no siempre voy a estar ahí”.

TE PUEDE INTERESAR