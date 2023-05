Angie Jibaja vuelve a dar de qué hablar y no precisamente por las canciones y películas que afirmó que grabaría este año, sino por los fuertes reclamos que le hizo al papá de sus hijos, Jean Paul Santa María, quien ahora tiene la potestad completa de los pequeños tras los escándalos y recaídas en las drogas de la ‘chica de los tatuajes’.

Jean Paul Santa María le brindó una entrevista al diario ‘El Popular’, donde aclaró que la ‘chica de los tatuajes’ no le envía nada desde hace más de seis años y él tampoco le exige que de una pensión para sus hijos: “Son seis años en los que la señora no les da ni medio, solo problemas. Si alguien tiene que asumir alimentos sería ella. Pero no le pido nada, trabajo para que no les falte un pan a mis hijos. Le pido un poco de conciencia y no exija lo que no le corresponde, y que no engañe con montos exorbitantes, fuera de la realidad”.

El novio de Romina Gachoy afirmó que Angie no puede ni tiene por qué hablar de sus hijos, ya que gracias a sus escándalos, perturba la paz de los pequeños: “Con esa base se les otorga a ellos medidas de protección que prohíben que haga declaraciones de manera directa o indirecta, porque perturban su paz y tranquilidad y, por ende, su desarrollo integral”.

