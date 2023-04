¡FUEGO! Angie Jibaja es una de las modelos y artistas más controversiales de ‘Chollywood’ por sus romances y también por sus problemas de adicción que le han ocasionado diversas dificultades en su vida laboral y personal. Por ese, motivo “La chica de los tatuajes” se mudó a Chile desde hace varios años y hace poco tiempo informó que su madre le regaló un terreno en el vecino país del sur para que pueda comenzar de nuevo.

La modelo, Angie Jibaja reapareció a través de sus redes sociales para mostrar a todos sus seguidores que estaba realizándose un examen toxicológico con la intención de demostrar que se encuentra bien y lejos de las adicciones. Sin embargo, durante la transmisión la popular modelo arremetió contra una conductora de televisión que siempre la critica.

La popular cuenta de Instagram Instarándula del periodista de espectáculos Samuel Suárez compartió en sus historias fragmentos de las declaraciones de Angie Jibaja en las que arremete contra cierta “conductora de televisión” y afirma que anteriomente ella también “consumía”.

¿Qué dijo Angie Jibaja contra una conductora de televisión?

A la salida de su examen de toxicológia, la popular ‘Chica de los tatuajes’ realizó una transmisión en su cuenta oficial de TikTok para informar a sus fanáticos que ya se hizo la prueba y que los resultados saldrán el martes. Además, Angie Jibaja lanzó duras críticas contra algún personaje de la televisión y afirmó que esta conductora también “consumía”.

Además, la modelo afirmó que las transmisiones que la misteriosa conductora hacía en su programa le afectaban mucho, pues la hundían aún más cuando ella atravesaba momentos difíciles, según afirmó en las historias compartidas por Instarandula





Angie Jibaja acusa a conductora de televisión de ‘consumir’

La popular ‘Chica de los tatuajes’ durante su transmisión arremetió contra una conductora de televisión, quien según ella la critica duramente. Sin embargo, Angie Jibaja señalo que dicho personaje de la televisión también ‘consumía’ pero que siempre se lo negó a pesar de que ella se lo preguntó.

Según Angie Jibaja , la conductora señalaba que ella sufría depresión y le aseguró que “nunca ha consumido”. Sin embargo, la modelo señala que eso no es cierto y que no debería ser criticada por alguien que no recuerda su “pasado”. Además, indicó que sus acusaciones no son falsas pues muchas personas en el medio lo saben, pero no hay como probarlo.

Aunque la ‘chica de los tatuajes’ prefirió no revelar el nombre del personaje público y tampoco detalló a qué se refería con consumir, sus declaraciones han dado mucho de que hablar.





TE PUEDE INTERESAR