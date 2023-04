Angie Jibaja acaba de atravesar un polémico momento por lo que decidió alejarse de todos los problemas y tomar el primer vuelo hacia Chile para poder estar al lado de su madre y dejar el amargo impase atrás. En ese sentido, la excéntrica modelo peruana reveló el noble gesto que tuvo su progenitora con ella.

Como se recuerda, hace tan solo unos días la modelo y actriz peruana pidió disculpas a su madre por el inapropiado comportamiento que tuvo con ella por que decidió estar con su progenitora en el vecino país del sur.

La casa de su sueños

La modelo peruana Angie Jibaja reveló que su madre, Maggie Liza, le regalo un pedazo de terreno de su propiedad en Chile para que pueda vivir allá e iniciar de nuevo con el hogar que siempre deseó al lado de su madre y poder dejar su pasado allá.

“Mi mamá tiene una casa súper grande y tiene un esposo súper lindo y me han acogido bien. Por ejemplo, me están dando un pedazo de terreno allá. Lo máximo, porque voy a poder hacer mi casita como quiero y vamos a ver qué me depara el futuro, porque ahorita estoy pensando en el aquí y el hoy”, señalo la ‘Chica de los tatuajes’ al programa ‘Amor y Fuego’.





TE PUEDE INTERESAR