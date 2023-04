¡De Terror! La periodista Verónica Linares debería estar preocupada de atender los últimos detalles de su boda a pocos días de contraer nupcias; sin embargo tiene su preocupación en otro lado y es que desde la liberación de su acosador, Winston Ezequiel Manrique Canales la conductora de América Noticias no está tranquila y teme que aparezca en su matrimonio.

Como se sabe, el acosador altera la tranquilidad de la periodista de hace buen tiempo, pero sus recientes amenazas de muerte con la pareja de la conductora han disparado todas las alarmas. Lamentablemente el implicado no puede ser detenido por la policía pues posee un carnet de CONADIS y es paciente psiquiátrico.

Verónica Linares asustada por su familia

En una entrevista como el programa ‘Estas en Todas’ de América Televisión, la popular periodista Verónica Linares confesó su temor ante la posibilidad de que su acosador se haga presente en su boda y atente contra su familia.

“Al inicio, no le hacía caso. Me mandaba besos y me gritaba: ‘Te amo’. Él tiene un curador, o sea, es una persona declarada inimputable. No podemos decir que hizo un delito. No puede ser sentenciado porque es una persona vulnerable. En enero, fue a mi casa cuando repartía los partes de matrimonio, como si a él le hubiera llegado, y yo ya había conversado con mi familia por si se aparecía en mi matrimonio”, explicó Verónica Linares.

Además, la reconocida mujer de prensa indició que teme por sus hijos, especialmente por su menor hija, Antonia, pues Winston Manrique la habría mencionado anteriormente. “El año pasado me interceptó y me dijo: ‘¿Por qué no me dejas ver a mi hija? No te pases’. Cuando lo vi por primera vez, yo todavía no tenía una hija. Hemos hablado con la niñera que tenga cuidado”, expresó notablemente preocupada.





