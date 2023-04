Se cierra al matrimonio. La actriz peruana Karime Scander mejor conocida por interpretar a ‘Alessia Montalván’ en la popular serie de América Televisión, Al Fondo Hay Sitio se animó hablar de su vida amorosa y para sorpresa de todos la joven actriz descartó que tenga planes con casarse.

‘Alessia’ rompió el corazón de sus miles de fanáticos al confirmar que mantenía una relación de más de cinco años con su enamorado Ignacio Montagne. Sin embargo, la respuesta de la actriz frente a las cámaras de ‘Estas en Todas’ dejó sorprendidos a propios y extraño.

Karime Scander descarta matrimonio

La interprete Karime Scander indicó que pese a que su relación con Ignacio Montagne está en su mejor momento la actriz no tiene planes de casarse, pero esta no sería una decisión solamente de la actriz, sino que su pareja también estaría de acuerdo que aún no es el momento para que ambos caminen hacia el altar.

“Ahora, la idea es ayudar al otro a crecer y, ya en un futuro, veremos. Por ahora, no hablamos de matrimonio o hijos. Soy muy joven para hablar de eso. No estoy lista aún”, explicó la actriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’ en un entrevista para el diario local Trome.





