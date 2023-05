La artista folclórica Yarita Lizeth ganó bastante popularidad en medio de las protestas contra el gobierno que se desarrollaron en diciembre del 2022 y enero del 2023, pues la artista brindó presto sus buses para el traslado de los manifestantes en provincia hacia la capital.

Sin embargo, en una reciente entrevista la cantante reveló que el concierto que daría en el Anfiteatro del Parque de la Exposición que se iba a realizar el pasado domingo 2 de abril fue cancelado de manera inesperada para sorpresa de sus fanáticos y de la propia Yarita.

Yarita asegura que cancelaron su concierto por apoyar marchas

En una reciente entrevista con el youtuber, Carlos Orozco, la conocida “Chinita del amor” reveló que no conoce los motivos por el que su concierto fue cancelado, pero indicó que la noticia le llegó luego de que apoyara la denominada ‘Toma de Lima’

“ No quieren que me presente en el Anfiteatro, tampoco en la Explanada. . El contrato yo lo tenía desde el año pasado con la señora Lilina, la organizadora. Ella me dijo que haría un evento para abril, esto cuando no había huelga ni problemas políticos. Yo le dije gracias porque nunca me había presentado allí, era un honor ”, indicó Yarita en un inicio.

“ Pasaron todo lo de las huelgas y la organizadora me dice que se suspendió. Pregunté por qué si ya estaba el contrato, el permiso y todo. No me dio explicaciones, solo me dijo que se suspendió todo el evento. Nadie se va a presentar. Tal vez no quieren que mi música se toque, no les gusta, no sé ”, agregó la artista.





