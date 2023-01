Durante las últimas semanas, los disturbios y protestas en Juliaca, se han hecho más fuertes y Yarita Lizeth, decidió dejar en claro su posición, demostrando su apoyo a los protestantes, donando una fuerte cantidad de dinero y prestando su bus para que los manifestantes se trasladen, motivo por el que fue criticada.

Durante un concierto, la cantante decidió ya no solo pronunciarse por redes sociales, dejando en claro que su posición de apoyo no tiene rasgos políticos: “Yo estoy contra la violencia y contra todas las personas que hacen daño, por eso es mi invitación. No porque a mí me da la gana, no porque yo soy comunista”.

Tras apoyar públicamente a los protestantes de Juliaca, la cantante fue acusada de contribuir a los destrozos y tener una posición política marcada por la izquierda, pero eso parece no amilanar a Yarita Lizeth, quien afirmó que seguirá apoyando: “Cómo no apoyar a mi gente, a mi sangre, a mi pueblo (...) por eso, pase lo que pase, así me insulten de todo, así me digan comunista, terrorista, yo voy a seguir apoyando porque es mi pueblo”.

