Durante una entrevista para un programa online con el ‘YouTuber’ conocido como ‘Chiquiwilo’, Amy Gutiérrez decidió confesar cómo es su trato con Yahaira Plasencia, revelando que en un momento postuló para ser su corista y desmintiendo la versión de la ‘reina del totó’ sobre el origen de su apodo.

Durante uno de los videoclips presentados por Yahaira Plasencia, ella decidió figurar con el apodo de ‘La Patrona’, lo que causó sorpresa a muchos de sus seguidores y detractores, ya que jamás escucharon que alguien la llame de ese modo y cuando le preguntaron por ello, la ‘reina del totó’, afirmó que algunos amigos la apodaron así.

Amy Gutiérrez, mientras confesaba cómo calló en un concurso para ser la corista de Yahaira Plasencia, mencionó el apodo de la ex de Jefferson Farfán: “Ella era la marca en ese momento, Yahaira Plasencia, en ese momento no era ‘La Patrona’”, lo que causó sorpresa en el entrevistador, ‘Chiquiwilo’, quien no dudó en preguntarle por el origen de ese apodo.

La salsera confirmó que ese apodo aparentemente se lo habría puesto Yahaira, pero no la criticó por intentar que la llamen de otra forma en su carrera artística: “Ella creo, pero está bien, uno tiene que marketearse”.

