Actualmente, una de las salseras peruanas más reconocidas. Amy Gutiérrez estuvo en una entrevista para el programa online ‘¿Tú quieres show?’, donde reveló por primera vez el premio que le dieron al ganar ‘La voz kids’, donde tuvo como entrenador a ‘Kalimba’, siendo el primer gran paso que dio para su carrera universitaria.

“No la usé, pero sí me volví muy unida a la universidad que me becaron”, de esta forma, Amy Gutiérrez reveló el premio que le dieron cuando obtuvo el primer lugar en ‘La Voz Kids’, negando que le hayan dado dinero como premio, pero dejó sorprendido al conductor, al revelar que no aprovechó la beca integral que le dieron, sin embargo, preguntará si aún está vigente: “No creo, ya han pasado 10 años, quizá cuando vaya a tocar por ahí, toco la puerta y les pregunto si aún está la beca”.

Las metas de Amy Gutiérrez no eran académicas, por ese motivo no habría usado su beca, para darle de lleno a su carrera: “No lo utilicé porque yo tenía otros sueños, quería dedicarme a otra cosa y sabía que estudiar era obviamente una responsabilidad y yo estaba en un momento donde no podía parar y tenía que seguir buscando oportunidades”.

