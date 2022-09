¿Se acabó el amor? Amy Gutiérrez fue ampayada festejando el miércoles pasado en una discoteca de Barranco, donde se la vio más feliz que de costumbre, según ‘Magaly TV’ y sin su enamorado, al que llevó a diferentes conciertos tomados de la mano.

Los ‘urracos’ decidieron llamar a Amy para que les aclare lo que sucede con su corazón y ella no tuvo problemas en confesarlo: “Estamos en un proceso un poco complicado, preferimos que sea privado”, dejando en claro que en estos momentos está soltera.

En el mismo lugar, se vio a Amy dándole su número de celular a un joven, con el que habló a los pocos minutos, pero ella afirma que no hubo intenciones de coqueteo: “A mí, claro, porque me encuentro con personas que conozco, porque cambio de número a cada rato, no es con otras intenciones”.

