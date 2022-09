¿Ya no le tiene fe a Yahaira a Plasencia? Los ‘urracos’ de Magaly Medina se encargaron de sacarle las declaraciones a Gabriella Herrera, quien aseguró ser la nueva engreída de Sergio George, lo que habría despertado los celos en la ex de Jefferson Farfán.

El productor de Marck Anthony, habría llegado a Perú para encontrar nuevos talentos y Gabriella Herrera sería uno de ellos, aunque no sea conocida por el canto y el nexo habría sido la ‘señito’: “Gisela me presentó un día antes a Sergio y le pidió una reunión a mi manager y me dijo para hacer una prueba para escuchar mi voz”.

Ante los rumores de molestia en Yahaira Plasencia porque Sergio tendría otra protegida, Gabriella Herrera decidió aclarar las cosas: “Ella quiere ser la única y tiene que entender que pueden haber más que pueden salir”, además afirmó que el tiempo de la ‘reina del totó’ ya pasó: “Con su actitud déspota y egocéntrica cae mal”.

Gabriella negó ser el reemplazo de Yahaira y afirmó que, antes de todo, conversó con el productor musical: “Hemos conversado con Sergio y quien se encarga de tener más artistas si quiere, es él, no Yahaira”.

