Horacio Eduardo Cantero Hernández, más conocido como ‘Marciano Cantero’, falleció la tarde de este 8 de setiembre en la Ciudad de Mendoza, en Argentina. El cantante y líder de la banda, ‘Los enanitos verdes’, estaba internado desde finales de agosto.

Juan Carlo Mendiry, el manager de la banda de rock, fue el encargado de confirmar la triste noticias y pocos minutos más tarde, el hijo del cantante dio sus primeras declaraciones: “Por más que estoy muy triste, yo tengo 30 y estos 30 años que pude pasar con él fue un regalo. No puedo dejar de estar feliz por el gran hombre que era y por todo el amor que le devolvieron estos días”.

Marciano fue sometido a una operación de la que no pudo recuperarse, según comentó el hijo del cantante: “Después de la operación tuvo momentos no tan buenos. Hoy estaba mejor, pero la verdad es que la situación era crítica. La verdad es que no era muy bueno el panorama. Quiero que lo recuerden no solo como el compositor, el cantante, el artista que era, sino también como una persona maravillosa y mi mejor amigo en el mundo”, confesó según el medio ‘Los Andes’.

