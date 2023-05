La actriz peruana Yiddá Eslava reveló en una entrevista de ‘Amor y Fuego’ que fue victima de una propuestas indecentes durante su época como anfitriona, pues reveló que un personaje ‘famoso’ le habría hecho dichas insinuaciones.

Yiddá Eslava no señaló concretamente el nombre de esta persona, pero reveló que es el dueño de una universidad, además contó que el misterioso hombre era trujillano y de baja estatura. Sus revelaciones dejaron atónitos a los conductores de espectáculos Rodrigo Gonzalo y Gigi Mitre.

La propuesta indecente de Yiddá Eslava

“ Yo trabajaba de anfitriona y un día me contratan (la citaron en un hotel). Llego y era un enano pendejerete que me contrataba siempre para eventos, y me dice: ‘Yo te quiero decir que tú me gustas (…), te pongo un departamento ’”, reveló para las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Luego de narrar el desagradable hecho, la actriz y comediante indicó que ella pudo haber sido dueña de una universidad. “ Casi pude haber sido dueña de una universidad ”, agregó la protagonista de la película ‘Si mi amor’.

Aunque la actriz no mencionó a nadie directamente sus comentarios hicieron que ‘Peluchín’ y Gigi Mitre sacaran sus propias conclusiones.





