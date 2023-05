¡Uy, se vuelven a enfrentar! Jefferson Farfán y Melissa Klug están nuevamente enfrentados en una polémica discusión. ‘La Blanca de Chucuito’ estaría pensando en denunciar la futbolista por presunta violencia psicológica contra sus dos hijos, pues la empresaria considera que la ‘Foquita’ no tiene interés de por ver a los dos menores que tienen en común..

Las acusaciones de Melissa no fueron ignoradas por Jefferson Farfán, quien contestó con todo a su ex pareja y en su más reciente mensaje habría mandado a trabajar a la ex modelo y aseguró que se le acabó la vida “fácil”. Sin embargo, esta no es la primera vez que la ex pareja se enfrenta , pues anteriormente se han visto varias veces en los tribunales.

¿Cuáles son los enfrentamientos de Melissa Klug y Jeffersón Farfán?

‘Fiesta secreta’

En 2007, Jefferson Farfán protagonizó un ampay en una ‘fiesta’ secreta a la que asistieron varias mujeres, la noticia instó a una joven Melissa Klug a terminar su relación con el futbolista y se presentó en una programa de televisión para arremeter contra el padre de uno de usos hijos.

“El amor tan grande que le he podido tener él solito ha hecho que se vaya bajando con todo lo que está haciendo”, indicó en el programa ‘Día D’. Sin embargo, la pareja superó el problema y en 2012 nació su segundo hijo juntos.

Melissa Klug y Jefferson Farfán primer escándalo