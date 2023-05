Luego de un largo tiempo de paz entre Melissa Klug y Jefferson Farfán, las peleas volvieron a ser el pan de cada día y en esta ocasión, fue ‘La blanca de Chucuito’, quien acusó al exfutbolista de no pasar tiempo con sus hijos pese a que ya no trabaja y está en Perú.

Melissa aprovechó su presencia en el programa de Magaly Medina, para arremeter contra la ‘Foquita’, anunciando que se vienen nuevos líos legales: “no voy a permitir que los siga dañando psicológicamente, ya mucho abuso. Y como a él le encantan las demandas y juicios, nos seguiremos viendo ahí. No hay de otra, pero más daños a mis hijos no lo permitiré”, afirmó la Klug, quien antes resaltó que el amigo de Paolo Guerrero no se interesa por ver a sus hijos.

Por su parte, Jefferson respondió con una foto con indirecta incluida, demostrando que sí pasa tiempo con sus pequeños: “Vida mía. Unidos. Almuerzo. Familia. Contra todo. Felicidad. Por siempre juntos. Te amo”, publicó en Instagram, donde los comentarios de sus fans y detractores no tardaron en llegar.

Farfán y su hijo

