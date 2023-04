Desde Estados Unidos, la influencer Samahara Lobatón se pronunció a través de sus redes sociales sobre la posibilidad de convertirse en madre por segunda vez junto a su novio Jonathan Horna Feijó “Youna”, padre de su primera hija llamada Xianna.

A través de su cuenta de Instagram, la hija de Melissa Klug sorprendió al revelar que no está en sus planes volver a encargar un bebé, al menos en un futuro cercano.

¿Por qué Samahara Lobatón no quiere tener más hijos?

“¿Te gustaría tener más hijos?”, fue la consulta que le hicieron en la típica cajita de preguntas de Instagram; a lo que ella respondió: “Ella vale por mil y más jajaja. No en estos momentos no me veo con otro bebé”, descartando así la posibilidad de ser madre nuevamente.

Por qué Samahara Lobatón no quiere tener más hijos. Foto: (Instagram/@sam_lobaton_klug).

Samahara Lobatón ‘abandonó' a su novio ‘Youna’ y se mudó a Florida con su hija

Hace unas semanas, Samahara Lobatón comunicó que se mudó junto a su pequeña hija Xianna al estado de Florida, Estados Unidos. A través de su cuenta de Instagram, la exchica reality explicó por qué tomó esta drástica decisión y contó los motivos de su ‘separación’ con Horna Feijó, quien se quedó en Virginia.

“Fuimos a Virginia para que Xianna vea a su familia paterna, siempre supimos que viviríamos en FL (Florida) y aquí nos quedaremos”, explicó.

