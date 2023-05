Melissa Klug no se quedó callada y decidió referirse a las presuntas indirectas que le estaría enviando Jefferson Farfán mediante sus redes sociales. Y es que recordemos que uno de las últimas publicaciones que hizo el futbolista, fue dejando entrever que su expareja no trabajaría y dependería de la pensión de sus hijos para mantenerse.

Frente a ello, la popular ‘Blanca de Chucuito’ aseguró que no se siente identificada con los post de la ‘Foquita’ , pues se considera una mujer trabajadora que saca adelante a sus hijos.

“La verdad, es que no me siento atacada, ni aludida para nada en ninguna de sus publicaciones. Lo más importante para mí ya está sucediendo en el área legal y por ello prefiero ya no referirme al tema” , comenzó diciendo para Trome.

En ese sentido, la empresaria y madre de familia también señaló la importancia que tienen sus hijos en su vida, y la lucha que siempre ejercerá para que ellos se encuentren bien emocionalmente. “Mi objetivo siempre será ver felices a mis hijos, no puedo comentar más” , agregó.

