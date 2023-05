Una guerra de nunca acabar. Melissa Klug sigue en el ojo público por las distintas indirectas que se viene enviando con Jefferson Farfán, luego que afirmara que no cumple emocionalmente con sus dos hijos.

Y es que esta vez, la chalaca utilizó nuevamente su cuenta oficial de Instagram para compartir con sus seguidores un particular mensaje donde hace referencia a su actitud en algunas ocasiones cuando se siente atacada.

“ Yo no sé si esto me vuelva una buena persona, pero yo en ocasiones pago con la misma moneda. ¿Tú sabes por qué? Porque hoy en día hay personas que te joden tanto, porque piensan que tú no tienes para responder”, se comienza escuchando en el video que compartió la empresaria en sus historias.

En otra parte del clip, se escucha que a veces es bueno ‘pagar con la misma moneda’ para que a la otra persona le quede claro que sabes defenderte. ¿Nuevo dardo para el padre de sus pequeños?

“Entonces, uno debe demostrarle que uno ruge como león. Demostrar que uno también dispara balas, para que te dejen de molestar. Hay veces que uno se cohíbe de no bajarse al nivel de una persona, porque uno trata de ser mejor, no porque uno no sepa cómo defenderse”, finalizó.

