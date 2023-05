No es la primera vez que Angie Jibaja intenta revelar que Magaly Medina habría tenido problemas con las drogas en el pasado y esta vez la ‘urraca’ no aguantó más y decidió responderle y no se guardó nada.

“Yo le pregunté a esa persona y le dije a esa persona y me dijo, yo nunca, jamás, yo nunca he consumido nunca he probado. Si ella en sus tiempos, probó, por qué ensañarse conmigo”, fue esta la declaración que con total libertad hizo Angie Jibaja en sus redes sociales, enviándole un claro dardo a Magaly Medina, quien no dudó en defenderse.

La ‘urraca’ usó de ejemplo su larga trayectoria en televisión para argumentar su defensa: “Una persona que se droga no hace la carrera que yo he hecho, ni tiene la disciplina o la vida sana que yo llevo para que me pueda a mí encarar”.

Además aclaró que su única adicción es el rating y su trabajo y que si las acusaciones de Angie Jibaja fuera cierta, ya habrían revelado su secreto todos sus enemigos: “Una carrera como la mía donde tengo odiadores, no se hace en base a drogas, ella dice claro, alguna vez”.

