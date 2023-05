Con el reciente cambio de físico que tuvo Mark Vito, muchos quedaron sorprendidos por su enorme musculatura que según él, consiguió solo con una buena alimentación y ejercicios, pero nadie le cree y él decidió salir con unas pruebas de laboratorio para demostrar que no usa anabólicos.

“Estás como si fueses un jovencito, un chibolo, con esto concluimos que Mark Vito tiene los niveles adecuados de testosterona”, de esta forma es como el hombre que acompañaba a un sonriente, Mark Vito, mostraba unas pruebas de laboratorio que pretendían dejar en claro que el aún esposo de Keiko Fujimori no usa anabólicos.

Magaly Medina no se comió el cuento y no solo se burló de Mark, además lo comparó con un personaje polémico de la farándula peruana: “A quién quiere engañar, esos exámenes por si no lo sabe, Angie Jibaja también nos los daba”.

La ‘urraca’ además aclaró que según las declaraciones de otros fisicoculturistas que consumen anabólicos, basta con dejarlo por un par de días para que las pruebas salgan limpias: “Dejan dos o tres días de tomarlo y se hacen sus exámenes de sangre y salen normales”.

