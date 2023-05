En las últimas semanas, Mark Vito sorprendió a más de uno al revelar su nuevo estado físico, el mismo que motivó a los expertos en fisicoculturismo a advertir el posible uso de anabólicos en el exesposo de Keiko Fujimori.

Aprovechando que ahora es mucho más popular en redes sociales, Mark usó sus redes sociales para dejar entrever que no está usando anabólicos o ‘pichicata’, como se le conoce popularmente: “Cada persona es distinta. Para tener un buen plan nutricional hay varios factores. Mis recomendaciones son: Calcular tu metabolismo basal y contabilizar actividad física para saber cuántas calorías necesitarás consumir solo para mantener tu peso”.

Quien no le cree nada al aún yerno de Alberto Fujimori es el entrenador de musculatura conocido como la ‘Mackyna’, quien fiel a su estilo y sin filtros, le dejó una chiquita para Mark Vito: “Que no mienta y diga ‘que es natural’. A ese cambio no se llega comiendo pollo y camote en tan poco tiempo”.

TE PUEDE INTERESAR