No todo es éxito y escándalos para Jonathan Maicelo, ya que el exboxeador usó sus redes sociales para arremeter en contra de la Municipalidad de San Isidro, debido a que le clausuraron el local que abrió en dicho distrito y sería la segunda vez que pasa por esto.

Según la publicación de Jonathan Maicelo, habría sufrido de hostigamiento y abuso por parte de las autoridades y sería ese el motivo por el que los denunciaría: “Municipalidad de San Isidro vuelve a clausurar restaurante de Jonathan Maicelo”.

Al parecer, el exboxeador no tendría intención de retroceder en su decisión de demandar a las autoridades a cargo de la clausura de su local e invertiría en buenos abogados para ganar: “No me dejaré. Me gastaré hasta el último centavo en abogados para no dejar que estas lacras sigan ejerciendo una función pública, función que debe ser para el bienestar del distrito. Como vecino tributario (ósea pago impuestos) también tengo derechos”.

