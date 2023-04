¡Se la mandó! Parece que rivalidad entre los boxeadores peruanos, David ‘La Pantera’ Zegarra y el popular Jonnathan Maicelo se mantendrán eterna, pues ninguno de los dos deportistas puede ver ‘ni en pintura’ al otro.

‘La Pantera’ se confesó y reveló detalles sobre su enemistad con Maicelo en una entrevista para el diario local ‘Trome’, el deportista aseguró que no hay manera de mejor su relación con Jonathan, pues él lo agredió.

‘La Pantera’ Zegarra contó que no se lleva bien con Maicelo por la forma en la que se expresa y la imagen que le da el boxeo frente al público. “ Es un maleducado y hace quedar mal a los boxeadores, muchos creen que así son todos ”, indicó la Trome el ex chico reality.

¿Cómo inició la rivalidad entre Jonathan Maicelo y la ‘Pantera’ Zegarra?

Según revela David Zegarra su relación con Jonathan Maicelo no tiene arreglo. “ Eso ya no tiene remedio. Me tocó y me faltó el respeto” , indicó la ‘Pantera’. El ex combatiente, recordó el momento en que Maicelo le metió una cachetada, pero el no reaccionó.

“ Estaba el gerente de la empresa que me pagaba por ser imagen. Si hubiera sido en otro lugar, le devolvía su golpe ”, confesó el deportista. En otro momento, el periodista de Trome le consultó sobre por qué odia a Maicelo.

“ Desde chibolo siempre he detestado que sea prepotente, pedante. Nos debemos a la gente y no puedes tratarla de ‘Oe causa, ya pe, batedía’ , confesó el boxeador.

‘Pantera’ Zegarra advierte a Jonathan Maicelo

El boxeador peruano, ‘La Pantera’ Zegarra aseguró que le ‘pegaría’ a Maicelo en cualquier lado. “ Donde lo encuentre, le pegaré ”, afirmó el deportista.

El hombre de prensa le consulto sobre los lugares en lo que podría pelear contra Jonathan, ya sea en un ring o en la calle, sin embargo, la respuesta de la ‘Pantera’ Zegarra para ambos escenarios fue la misma. “ Le saco la m...” , aseguró.

Cabe resaltar que la ‘Pantera’ y Maicelo ya se han enfrentado antes en el ring, pero solo como sparring. “Hemos hecho sparring y terminamos a las patadas”, reveló.





TE PUEDE INTERESAR