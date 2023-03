Jonathan Maicelo decidió romper su silencio y brindó una entrevista exclusiva para el programa “Arriba mi gente”, donde reveló por qué razón tuvo una mala reacción tras escuchar que Makanaky había ultrajado a menor hace varios años atrás.

Y es que según contó el boxeador peruano, quien ha recibido varias críticas por normalizar la situación, él no imaginó que todo lo que relataba el TikToker era cierto, pues lo consideró como una “broma”.

“Tal vez no siempre tengo mucho tino ara decir las cosas... Pero sentí que me estaba mintiendo porque no había hecho nada, entonces la chica habría tenido una reacción más divertida, como que lo goza, pero al no saber qué decirme, entonces interpreto eso como una mentira, que está diciendo cosas por decir por sonar bacán”, comenzó diciendo el deportista.

Cabe señalar que Maicelo ha sido fuertemente criticado en redes sociales. Incluso ha sido separado del Gobierno del Callao por la entrevista que le realizó al influencer.

“A veces la gente, cuando yo me indigno o he reaccionado violento, me acusan como agresor, etonces yo ya estoy cansado de la gente (...) En mi caso fue una pregunta simple y él respondió con otra cosa. Yo no le pregunté a cuántas mujeres violaste, sino sobre su primera experiencia sexual y no me imaginé que fuera de esa forma”, finalizó diciendo.

