Magaly Medina no pudo evitar mostrar su indignación cuando presentó el informe sobre Paula Arias fue captada junto a su expareja, Eduardo Rabanal, el último fin de semana durante sus presentaciones musicales. Y es que todo indicaría que la parejita habría retomado su cercanía tras los rumores de presunta agresión.

Recordemos que hace unos días atrás, la salsera y el futbolista peruano estuvieron en el ojo de la tormenta, luego de que se anunciara el fin de su relación sentimental. No obstante, el pelotero salió al frente a mostrar su arrepentimiento entre lágrimas por ponerle punto final a su romance.

Ahora, en la última edición de “Magaly TV, La Firme” se mostraron imágenes de Paula junto a Eduardo en su camioneta a los exteriores de los locales donde se presentaba Son Tentación.

Recordemos que Paula Arias se confesó en una entrevista con Ernesto Pimentel y reveló que el deportista tuvo faltas de respeto contra ella, lo que dejó en shock a muchos.

“No me ha tocado como la manera que la gente piensa. Nada es color de rosa, no solo en el trabajo, en la familia, en este caso en el amor, hay problemas que nos pueden quebrar, pero yo no puedo parar, ni tengo tiempo, ni tampoco quiero (...) No me gusta este tipo de faltas de respeto a mi hogar. No solo a mi persona, sino también a nivel nacional”, se le escucha decir a la salsera totalmente quebrada.

TE PUEDE INTERESAR