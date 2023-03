Eduardo Rabanal estuvo como invitado especial en el programa “El Reventonazo de la Chola”, donde se refirió a su reciente ruptura con Paula Arias. Y es que el futbolista hasta se animó a pedirle una nueva oportunidad a la salsera.

“En este tiempo situaciones en las que hay desencuentros, te han llevado a que puedas estar vulnerable, triste. Yo he sentido a Paula triste, ¿tú le has pedido perdón por lo que ha pasado?”, le consultó la ‘Chola Chabuca’.

“En realidad ella sabe mis sentimientos, y a veces llega momentos en donde hay una mezcla de emociones y nos hacen tomar decisiones que no son y traen errores... Pero dentro de toda la situación, a Paula la he visto destrozada y sé por qué me ama, por qué me ha brindado otra oportunidad, por qué está a mi lado”, comenzó diciendo.

En ese sentido, Rabanal negó tajantemente haber violentado físicamente a la líder de Son Tentación y señaló que pondrá todo de su parte para obtener el perdón de Paula y volver a retomar su relación sentimental.

“No, nunca ha pasado una violencia. Por ahí en algún momento alzar la voz, decirnos cosas vinculadas al trabajo, pero que se solucionan (...) Hay sentimientos, no se van de la noche a la mañana, uno no deja de amar a una persona. Le pediría otra oportunidad. Sabes los sentimientos que tenemos y la diferencia que trato de hacer de nuestra vida personal, con lo que tiene que ver con tu orquesta. No te quiero poner más feeling de lo que te pones”, expresó.

