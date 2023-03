Grandes revelaciones. Paula Arias se encuentra en el ojo público tras el abrupto comunicado que lanzó Eduardo Rabanal en sus redes sociales donde anunciaba su ruptura con la salsera. Y es que la cantante decidió romper su silencio y habló por primera vez sobre los presuntos presuntos faltamiento de respeto que habría recibido por parte del futbolista.

Todo se dio mediante un video promocional que lanzó “El Reventonazo de la Chola”, donde se aprecia a Ernesto Pimentel entrevistando a la líder de Son Tentación, quien no pudo aguantar las lágrimas al referirse a su romance con Rabanal.

“Nada es color de rosa, no solo en el trabajo, en la familia, en este caso en el amor, hay problemas que nos pueden quebrar, pero yo no puedo parar, ni tengo tiempo, ni tampoco quiero (...) No me gusta este tipo de faltas de respeto a mi hogar. No solo a mi persona, sino también a nivel nacional”, se le escucha decir a Paula totalmente quebrada.

Asimismo, el espacio de América TV también habría entrevista a Eduardo Rabanal, quien entre lágrimas le pidió perdón a Paula Arias y una oportunidad para volver a reconstruir su relación.

“Paula, sabes que las cosas han sucedido de una manera en que ni tú ni yo lo esperábamos. Si se da la oportunidad de que mis sentimientos tengan otra oportunidad a tu lado, se van a dar y de la mejor manera, como ambos lo sabemos”

